La Présidence de la République dispose de fonds sur le budget de l’Etat afin de financer le programme d’identification nationale biométrique 'e-ID Togo' et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre de la fourniture, l’installation et la maintenance du système d’identification nationale biométrique.

La vision de l’Etat pour le programme e-ID Togo est de développer un système d’identification biométrique moderne pour servir de base à la fourniture ciblée de services publics, privés et sociaux. Le système e-ID Togo s’intégrera progressivement avec les systèmes d’identification déjà présents tels que l’état civil, la nationalité ainsi que la carte nationale d’identité et le passeport.

Le système e-IDTogo à mettre en place sera le système fondamental pour la vérification de l’identité. Un écosystème numérique de services publics, privés et sociaux sera développé autour de ce système able, sécurisé et ouvert.