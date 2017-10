Un professeur d'université va présider la Céni

La commission électorale nationale indépendante (Céni) a élu mardi son bureau. Il est présidé par Kodjona Kadanga, professeur d’histoire et de civilisation à l’université de Lomé et auteur de nombreux ouvrages

'A l’endroit de l’opinion nationale et internationale dont les yeux sont déjà rivés sur nous, je tiens à souligner avec force et conviction que la Céni s’emploiera à conduire les opérations référendaires et électorales dans le respect des dispositions en vigueur, notamment celles de la constitution et du code électoral', a déclaré le nouveau président.

La commission électorale doit préparer les deux scrutins prévus en 2018, les législatives et les locales. Par ailleurs, un référendum devrait être organisé prochainement afin que les Togolais se prononcent sur une limitation du mandat présidentiel.