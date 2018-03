Le gouvernement va adopter très prochainement une loi-cadre sur l’aménagement du territoire, a indiqué mercredi Kossi Assimaïdou, le ministre de la Planification.

Les travaux d’élaboration du schéma national d’aménagement du territoire (SNAT) seront bientôt lancés.

L’aboutissement du projet devrait favoriser le développement de pôles régionaux de croissance.

‘Aménager le territoire suppose que l’on ait une nouvelle vision en conformité avec celle de l’UEMOA et du NEPAD’, a indiqué le ministre.

Les champs d'application des politiques d'aménagement du territoire peuvent être divers : armatures et réseaux urbains, planification et priorités en matière d'infrastructures et de grands équipements considérés comme ‘structurants’, développement, localisation, relocalisation des activités productives, définition et localisation de pôles d'innovation, aménagement des régions à spécialisation territoriale (tourisme, montagne, agriculture, agribusiness …), prise en compte des dimensions transfrontalières, préoccupations de développement durable.

C'est par leurs politiques d'aménagement du territoire que les acteurs publics agissent pour corriger les déséquilibres et orienter les développements à partir d'une appréhension d'ensemble et d'un projet global et prospectif.