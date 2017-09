La Commission des lois de l’Assemblée a validé vendredi au terme de longues heures de discussion le projet de réforme constitutionnelle. Le texte sera transmis aux députés pour un débat qui s’avère sportif.

Les élus devront se prononcer sur la limitation du nombre de mandats présidentiels et sur un scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

L’opposition exige un retour à la constitution de 1992 qui, selon son interprétation, empêcherait le président de la République de poursuivre son mandat. C’est le credo des opposants qui ne se privent pas de le répéter en boucle sur les médias.

Dans cette logique, les représentants de l’opposition parlementaire ont claqué la porte de la Commission après des heures de joutes verbales.

Une attitude qui n’a pas vraiment étonné Christophe Tchao, le président du Groupe UNIR (majorité présidentielle) habitué à de telles sorties.

Republicoftogo.com : Que retenir des débats d’hier ?

Christophe Tchao : Des discussions très franches avec des hauts et des bas, mais au final on s’est entendu sur des réformes dans un climat apaisé, dans un climat qui puisse réconcilier et unifier le peuple.

Une partie des membres de la Commission est partie, mais la grande majorité est restée. Ils ont fait leur travail et ont validé le contenu du projet.

Republicoftogo.com : Quels sont les changements apportés au texte envoyé par le gouvernement ?

Christophe Tchao : Il n’y a pas de changement. Plusieurs collègues ont déposé un amendement qui propose un retour pur et simple à la constitution de 1992.

Republicoftogo.com : Quel est votre état d’esprit aujourd’hui ?

Christophe Tchao : Je suis serein. Ce que réclamaient en premier les Togolais est acquis, une limitation du mandat présidentiel et un mode de scrutin revu. Dans ce contexte, le plus important est d’obtenir l’adhésion de tous.

La République se grandit lorsqu’elle porte et fait vivre un projet ouvert et respectueux de chacun.