Une année électorale qui s'annonce dense

Deux scrutins et peu-être un référendum

En 2018, les Togolais voteront pour élire leurs députés et leurs représentants locaux. Il y a également un projet de référendum sur les réformes constitutionnelles concernant à la limitation du mandat présidentiel.

Bref, les membres nouvellement élus à la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) ne vont pas chômer.

Pendant rois jours ils sont en conclave à Kpalimé (120km de Lomé) pour évoquer les défis électoraux à venir et pour commencer à préparer les différents scrutins. Il sera question notamment du cadre normatif et institutionnel des consultations, de la sécurisation des élections et du contentieux électoral.

La nouvelle Céni compte 13 membres sur 17. L’opposition parlementaire, en bisbille avec le pouvoir, n’a pas encore envoyé ses représentants, mais elle peut le faire à tout moment.