Une police plus proche de la population

Alors que la question sensible des relations entre la population et la police dans les zones difficiles revient en force à chaque fait divers sanglant, les pouvoirs publics ont décidé de prendre le taureau par les cornes en créant une police de proximité.

L’objectif est double. D’abord créer une relation pérenne entre les habitants et les forces de sécurité ; ensuite lutter plus efficacement contre l’insécurité et le crime.

La coopération de la population est indispensable. Et il est impératif de mettre fin au climat de suspicion.

‘La sécurité n’est pas uniquement l’affaire de la police. Chacun à son niveau doit se sentir concerné en collaborant afin de permettre aux policiers et aux gendarmes d’être beaucoup plus efficaces’, a rappelé Yark Damehame, le ministre de la Sécurité.

Dans les semaines qui viennent, des unités de police de proximité vont se déployer sur le terrain et engager le dialogue avec les habitants.