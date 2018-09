Une recomposition passablement compliquée

Obuts et le Net jouent le jeu démocratique

La recomposition de la Commission électorale (Céni) risque d’impacter défavorablement deux partis extra-parlementaires de l’opposition.

Le Net et Obuts pourraient faire les frais de l’accord conclu avec la Cedeao et être contraints d’abandonner leurs sièges.

En effet, selon l’accord, c’est maintenant à la coalition de l’opposition de désigner les deux représentants de l’opposition extra-parlementaire à la Céni.

Or les relations ont toujours été ombrageuses entre Obuts et le Net et d’autres partis aujourd’hui membres de la coalition.

Obuts, comme d'ailleurs le Net s’est déclaré prêt à céder sa place, mais pas à n’importe quelle condition.

‘On n’est pas contre le peuple. Si l’Assemblée nationale parvient à désigner démocratiquement un représentant, on lui passera le témoin’, a indiqué vendredi Agbéyomé Kodjo, le président d’Obuts.

Il s’est également prononcé en faveur du recensement électoral, étape indispensable pour l’organisation du scrutin législatif du 20 décembre.