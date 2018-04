Voie médiane

Le Togo peut désormais se targuer d’avoir deux coalitions de l’opposition.

On connaissait celle des 14 partis emmenés par l’ANC et le PNP, voici maintenant celle regroupant trois formations, le Nouvel Engagement Togolais (NET), le Parti Démocratique Panafricain (PDP) et la Convergence Patriotique Panafricain (CPP).

Leur différence d’approche face à la crise politique que traverse le Togo est fondamentale.

Cette coalition lancée vendredi et baptisée ‘Les centristes’ se déclare résolument en faveur d’un dialogue ‘humaniste’ qui permette d’améliorer la condition de vie de la population.

Elle rejette les appels aux manifestations qui sont sources de violences et déplore les antagonismes profonds entre l’opposition, regroupée au sein du rassemblement des 14 partis, et le pouvoir. Un contexte qui ne favorise pas le dialogue.

Pour ‘Les centristes’, il est absolument nécessaire que la révision constitutionnelle soit réalisée cette année avant même la tenue des élections.