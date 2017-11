Ah, je vois une petite carie...

Un centre dentaire spécialement destiné aux enfants démunis et aux orphelins a ouvert ses portes en février dernier Lomé. Il a été officiellement inauguré il y a quelques jours.

Cette clinique comprend trois fauteuils et tous les équipements dernière génération pour les soins de base et des interventions plus complexes. Les jeunes patients peuvent même passer la nuit dans des chambres aménagées dans le nouveau bâtiment en cas de traitement étalé sur plusieurs jours.

Ce projet a été mené de bout en bout par une association de dentistes belges regroupés au sein de l’European Oral & Dental Education Center. Cette ONG est présente au Togo depuis 2009 avec un petit dispensaire dans la capitale et des campagnes de dépistage dans les écoles du pays. L’association entièrement financée par des dons dispose aussi d’une clinique dentaire mobile depuis plusieurs années.

Le nouveau centre dentaire, situé dans le quartier Adidouadin, fonctionne avec le concours de dentistes belges volontaires et de personnels togolais.