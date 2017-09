Anticiper et prévenir une prochaine épidémie

Xavier Crespin, le directeur général de l’Organisation ouest-africaine de la santé (OOAS) a été reçu jeudi par Faure Gnassingbé.

Cette institution spécialisée de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) a achevé deux jours de concertations à Lomé afin de réfléchir aux moyens de mieux combattre les épidémies et de prévenir les maladies non transmissibles.

‘Nos systèmes de santé, notamment les capacités en diagnostics et les laboratoires, n’ont pas été à la hauteur lors de l’apparition d’Ebola dans la région qui a été traité au départ comme le paludisme. C’est dire que nos Etats ont besoin d’être plus performants et d’avoir plus de moyens’, a déclaré M. Crespin à l’issue de l’entretien.

Et pour être beaucoup plus efficace sur le terrain, l’organisation recommande une meilleure coopération entre Etats membres et une mutualisation des équipements et des compétences.