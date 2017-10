Bonjour Docteur

Améliorer le quotidien des professionnels de santé et des patients

Trouver un généraliste ou un spécialiste, prendre rendez-vous en ligne, obtenir des conseils santé à distance, telles sont les fonctionnalités proposées par le site ‘Docmava’ créée par le Togolais Yao Mawunyo Amedekpedzi. Un service simple, immédiat et gratuit.

Docmava a pour objectif d’améliorer le quotidien des professionnels de santé et des patients. Pour les patients, trouver un praticien près de chez soi et prendre rendez-vous en quelques clics n’a jamais été aussi simple. Pour les professionnels de santé togolais, il s’agit du premier service complet de gestion des rendez-vous médicaux et de développement de patientèle.

Pour le moment, les services couvrent les quartiers de Adidogomé, Tokoin, Avédji, Agoè, Apédokoé, Kodjoviakopé, mais à terme, c’est tout le pays qui sera couvert.