Congrès des orthophonistes d'Afrique francophone

La Fédération des organisations d'orthophonistes d'Afrique francophone (FOAF), organise du 20 au 22 août son premier congrès à Lomé.

Plusieurs centaines de participants venus d’une quinzaine de pays africains, européens et des Etats-Unis, sont attendus.

‘Troubles spécifiques de langage et des apprentissages en Afrique : enjeux et défis’, tel est le thème de cette première rencontre internationale.

L’orthophonie consiste à prévenir, à évaluer et à traiter les difficultés ou troubles du langage oral et écrit et de la communication, des fonctions oro-myo-faciales, des autres activités cognitives dont celles liés à la phonation, à la parole, au langage oral et écrit, à la cognition mathématique,

L’orthophonie s’attache aux dimensions plurielles du concept de langage, comme moyen d’expression, d’interaction et d’accès à la symbolisation dans toutes ses dimensions.