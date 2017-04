Grosse déprime

La dépression touche environ 332 millions de personnes à travers le monde et 30 millions pour la seule Afrique.

Selon le ministère togolais de la Santé, 20 à 30% des patients consultent un médecin en raison de troubles. Le taux de prévalence des épisodes dépressifs est donc très élevé et les femmes sont plus touchées que les hommes.

Le thème de la dépression a été choisi pour la Journée mondiale de la Santé qui se déroule ce 7 avril.

La dépression est une véritable maladie. Mieux la connaître, c'est aussi un moyen de pourvoir en parler et de trouver les voies de la guérison.

La dépression se manifeste par une humeur triste, une perte d’intérêt pour toute activité et une baisse de l’énergie. Les autres symptômes sont une diminution de l’estime de soi et de la confiance en soi, une culpabilité injustifiée, des idées de mort et de suicide, des difficultés à se concentrer, des troubles du sommeil et une perte d’appétit. La dépression peut aussi s’accompagner de symptômes somatiques.

Selon les experts, il existe une vulnérabilité génétique : une personne dont le parent de premier degré est atteint a 10 fois plus de risque de développer un trouble bipolaire.