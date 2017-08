La santé d'abord

L’Organisation ouest-africaine de la santé (OOAS) fête son 30e anniversaire.

Cet organe est responsable de l’ensemble des questions sanitaires concernant les 15 pays membres de la Cédéao.

Le Togo est l’un des bénéficiaires des programmes d’appui. Le pays a reçoit des appuis financiers et techniques comme des équipements pour le service d’ophtalmologie du CHU Sylvanus Olympio de Lomé et des stages de formation pour les personnels de santé.

L’objectif de l’OOAS est d’offrir le niveau le plus élevé en matière de prestations de soins de santé aux populations de la sous-région sur la base de l’harmonisation des politiques des Etats membres, de la mise en commun des ressources et de la coopération entre les membres et les pays tiers en vue de trouver collectivement et stratégiquement des solutions aux problèmes de santé de la sous-région.