Le secteur public de la santé menace de se mettre en grève

Médecins et infirmiers réclament un statut spécial

Le syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo (SYNPHOT) a lancé un mot d’ordre de grève pour le 31 janvier et le 1er février. Parmi les revendications, une amélioration des conditions de travail avec la modernisation des hôpitaux et le recrutement de personnels soignants. Enfin, médecins et infirmiers réclament un statut particulier à l’instar des enseignants.

Ils sont au total 10.500 à travailler dans les établissements hospitaliers publics (CHU, CHR, dispensaires) dont 6.200 émargent sur des budgets autonomes.

Pour Atchi Walla, le responsable du SYNPHOT, la grève est évitable à condition que des pourparlers s’ouvrent rapidement avec le ministère de tutelle.