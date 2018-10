Les mains peuvent être de redoutables ennemis

De l'eau propre et du savons pendant une minute

Les mains sont responsables de la transmission de 80% des microbes, d’où la nécessité de bien se les laver et régulièrement.

L’eau et le savon sont l’une des meilleures manières de lutter contre la propagation des microbes et maladies. L’hygiène des mains est le premier rempart pour éviter diarrhée et autres gastro-entérites.

Une évidence rappelé par le ministre de la Santé, Moustafa Mijiyawa, lui même médecin.

Son Département, aidé par l’OMS, mène des campagnes d’information régulières auprès de la population.

Mais plus facile à dire qu’à faire. Dans de nombreuses régions, la population n’a pas encore accès à de l’eau potable et les gels hydroalcooliques ne sont pas disponible.

Se laver les mains avec une eau contaminée ne fait qu’aggraver le problème.