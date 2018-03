Les services de santé perturbés la semaine prochaine

En grève depuis 4 jours, le Syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo (SYNPHOT) a reconduit son mouvement pour la semaine prochaine. Hôpitaux publics, CHU et dispensaires risquent de tourner au ralenti.

Seules les urgences et dialyses seront assurées.

Les syndicalistes réclament la démission du ministre de la Santé Moustafa Mijiyawa, un médecin très compétent.

Les revendications du SYNPHOT son imprécises tout comme l’objectif de la grève mené depuis le début de la semaine.

On sait seulement que médecins et personnels soignants demandent de meilleures conditions de travail et de rémunération.