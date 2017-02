Orienter l’aide

Une enveloppe de 37 milliards de Fcfa bénéficiera directement au Togo sur la période 2018-2020 pour lutter contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

Afin d’identifier les priorités, de mener les évaluations et examiner la manière dont l’argent sera affecté, une réunion rassemble depuis mercredi à Lomé les responsables du ministère de la Santé, la société civile et les partenaires techniques et financiers.

Le Togo doit respecter les critères du nouveau modèle de financement introduit par le Fonds mondial.

Le Fonds mondial est une institution financière de l’ONU qui apporte un soutien aux pays dans leur lutte contre les trois maladies.

Le partenariat du Fonds met tout en œuvre pour obtenir l’impact maximum en s’attaquant aux obstacles et en adoptant des démarches novatrices. Un travail en commun a permis de sauver des millions de vies et de fournir des services de prévention, de traitement et de prise en charge à des centaines de millions de personnes. Cela a contribué à redynamiser des communautés entières, à renforcer les systèmes de santé locaux et à redresser les économies.

Le Fonds mondial est un partenariat entre les gouvernements, la société civile, le secteur privé et les personnes touchées par les maladies.