Réduction de 20% la mortalité néonatale

Améliorer la santé maternelle et néonatale dans la région des Plateaux, c’est la mission de l’Agence française de développement (AFD) et de Plan international financent un nouveau projet destiné à l’amélioration de la santé et néonatale dans la région des plateaux.

Le nouveau programme de 2 milliards de Fcfa sur 3 ans s’inscrit dans la logique d’atteinte des objectifs de développement durable (ODD) pour un accès universel à la santé de reproduction.

L’AFD et son partenaire aménageront 10 structures sanitaires et réhabiliteront plusieurs plateaux techniques dans les hôpitaux et dispensaires de la région. Des actions de sensibilisation seront menées en direction des populations à la base.

Le gouvernement veut réduire de 20% la mortalité néonatale, encore très élevée dans la région (34%) et améliorer significativement la santé de la mère à l’enfant.