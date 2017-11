Saine gestion des hôpitaux publics

La contractualisation de certains hôpitaux semble bien fonctionner. S’appuyant sur celui d’Atakpamé, le ministère de la Santé a publié mardi des résultats encourageants.

Les différents services ont connu une hausse significative en un an : 11,27% pour les consultations, 10,21% pour les hospitalisations, 35,64% pour la chirurgie et 70,37% pour la gynécologie et les accouchements.

‘Cette fructueuse expérience au CHR d’Atakpamé incite à étendre rapidement le programme aux autres fhôpitaux’, a indiqué le ministre de la Santé, Moustapha Mijiyawa.

L’autre établissement concerné est celui de Blitta.

Le recours à des partenaires privés sous contrat est peut-être la solution pour améliorer la qualité du système de santé et sa gestion. Mais pas question de privatiser la santé. Le gouvernement a été très clair sur la question.