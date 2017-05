Klassou relance le dialogue social

Le Premier ministre Komi Selom Klassou a reçu jeudi les centrales syndicales, le président du Conseil national du dialogue social (CNDS) et les représentants du patronat afin de relancer le dialogue social.

Cette rencontre, qui s’est déroulée en présence de Gilbert Bawara le ministre de la Fonction publique, a permis aux responsables syndicaux de rappeler au gouvernement et au patronat leur cahier de doléances et leur plate-forme revendicative.

Les revendications concernent notamment le respect du SMIG dans le secteur privé, la revalorisation des pensions de retraite dans tous les secteurs, la revalorisation de la valeur indiciaire dans le public, la prise en charge des cas d’urgence en rapport avec l’INAM, les nouvelles conventions collectives en zone franche.

Les centrales syndicales ont émis le souhait qu’un organe de discussion soit créé afin d’anticiper et d’apaiser les tensions pour éviter les conflits.

Le président patronat, Laurent Coami Tamegnon, a indiqué que tout serait mis en œuvre afin de faire un suivi des différents points soulevés.

Le Premier ministre a félicité les responsables pour leur choix du dialogue et leur action unitaire pour affronter et relever les défis et a annoncé la disponibilité du gouvernement.

M. Klassou a pris acte des préoccupations formulées par les centrales et indiqué que les ministres seront sensibilisés pour l’ouverture rapide d’une table ronde qui permettra de redynamiser le Conseil national du dialogue social.

Le chef du gouvernement a demandé aux centrales de compter sur la disposition du gouvernement à écouter, à travailler dans le sens du dialogue pour atteindre plus de résultat.

‘Pour parvenir à des solutions pérennes, il faut la paix sociale, gage de tout développement’, a-t-il rappelé.

Gilbert Bawara a précisé que l’ensemble des acteurs du dialogue social se retrouverait lundi pour convenir du calendrier et de l’agenda des discussions.