La CNSS passe aux télédéclarations

La caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a lancé vendredi son site. Ses promoteurs mettent en avant la dématérialisation des démarches et une relation plus directe entre employeurs et assurés

‘C’est un portail dynamique qui offre aux partenaires sociaux un nombre assez conséquent de services en ligne, notamment la consultation de l’état de leurs cotisations sociales et la possibilité de télécharger des documents liés à la sécurité sociale’, a indiqué Ingrid Awadé, la directrice générale de la CNSS.

Le site permet également de consulter les textes réglementaires et d’effectuer des télédéclarations.