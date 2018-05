Large dialogue avec les partenaires sociaux

Le gouvernement ouvrira dans les prochains jours un large dialogue social, a annoncé mardi le ministre de la Fonction publique Gilbert Bawara.

‘Les semaines et les mois qui viennent seront des moments de dialogue et d’intenses concertations afin de rechercher des solutions pragmatiques et durables aux principales doléances des partenaires sociaux’, a-t-il déclaré à l’occasion de la fête du travail.

Le pays a été confronté ces derniers mois à plusieurs conflits, notamment dans l’enseignement et la santé. D’autres catégories de fonctionnaires réclament des avantages corporatistes.

Les pouvoirs publics entendant écouter, dialoguer et donner satisfaction au plus grand nombre en fonction des capacités financières dont dispose l’Etat.

Un accord a récemment été trouvé avec les syndicats de l’enseignement primaire et secondaire. Un autre est en gestation avec les médecins et les personnels hospitaliers.

L’objectif est d’apurer tous les conflits qui gênent la vie quotidienne des Togolais.