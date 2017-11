Le CNDS se penche sur les problèmes dans l'éducation et la santé

Les travaux du Conseil national du dialogue social (CNDS) ont débuté ce matin en présence des représentants des syndicats, du patronat et du gouvernement.

Les participants ont évoqué les problèmes concernant les secteurs de l’éducation et de la santé.

‘C’est une réunion spéciale élargie à plusieurs autres acteurs de l’éducation et de la santé. Le but de cette réunion, c’est de permettre au CNDS de prendre connaissance des efforts importants déployés par les pouvoirs publics’, a indiqué Gilbert Bawara, le ministre de la Fonction publique pour qui ce dialogue est une illustration du souci du gouvernement et des autres acteurs de trouver une issue à la crise sociale.

Le CNDS fête cette année son Xe anniversaire.