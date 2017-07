Les travailleurs domestiques seront mieux protégés

Les travailleurs domestiques représentent une part importante de la main-d’œuvre mondiale du secteur informel, et figurent parmi les catégories les plus vulnérables.

Ils travaillent pour des particuliers, souvent sans véritable contrat de travail, sans être déclarés, exclus du champ de la législation.

Actuellement, on dénombre au moins 53 millions de travailleurs domestiques dans le monde, sans compter les enfants qui travaillent comme domestiques, et ce nombre ne cesse d’augmenter dans les pays développés et en développement.

Bien qu’un nombre conséquent d’hommes évoluent dans le secteur, le travail domestique demeure extrêmement féminisé.

Au Togo, de nombreuses familles utilisent du personnel – parfois mineur - pour le ménage, le repassage, la cuisine, l’entretien du jardin ou comme chauffeur.

Le gouvernement souhaite adopter une législation conforme aux recommandations de l’Organisation internationale du travail (OIT). Deux experts sont à Lomé pour aider les ministères concernés à élaborer un texte qui deviendra un projet de loi.

Ils ont observé de nombreuses lacunes dans le droit du travail, y compris sur la définition même du ‘travailleur domestique’

Toutes les carences et les incohérences seront corrigées pour parvenir à une loi moderne et protectrice.