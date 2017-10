Une administration mieux encadrée

Renforcer les ressources humaines au sein de l’administration pour avoir un service public de qualité, tel est le thème du séminaire de deux jours organisé depuis jeudi par le ministère de la Fonction publique partenariat avec le PNUD.

La bonne gestion du personnel devrait permettre d’avoir des fonctionnaires bien plus efficaces et plus motivés.

Cette démarche est guidée par la quête de performance de l’administration incarnée par les hommes et les femmes qui la font tourner au quotidien, souligne Komlan Awuno, le directeur de la fonction publique.

L’organisation de cette formation avait été recommandé lors d’un récent séminaire gouvernemental.