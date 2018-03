13 restaurants de Lomé mobilisés pour ‘Goût de France’

Pour la 4e année consécutive, le Togo participera à l’opération Goût de / Good France. Manifestation unique au monde qui se déroule sur 5 continents et dans plus de 150 pays.

Goût de / Good France mobilise, le temps d’un dîner, les ambassades de France à l’étranger et les chefs du monde entier pour fêter la vitalité de la cuisine française et se fédérer autour de valeurs communes : le partage et le plaisir dans le respect de la planète et de la santé.

Pour cette nouvelle édition, ce sont plus de 3000 restaurants qui participeront à l’événement, dont 1 500 chefs d'ores et déjà inscrits en France. Tous proposeront, le même jour, le mercredi 21 mars, des menus 'à la française'.

A Lomé, haut lieu de la gastronomie en Afrique de l’Ouest, les principaux restaurants de tradition française se mobilisent cette année pour faire de Goût de / Good France 2018 un millésime exceptionnel.

13 restaurants participent à l’opération.

Dawa Dawa – Hôtel Sarakawa

La route des vins

La table du DG

L'Atelier des sens

Songhaï – Hôtel 2 Février

Hôtel Onomo

Philipat

Pureplage (Baguida)

Imani-Hôtel Sancta Maria

Le Patio

Le Béluga

Le pêcheur

Côté Sud

Les menus seront diffusés dans les prochains jours sur le site de l’ambassade de France.