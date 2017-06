Adébayor s’attaque à la pauvreté

A la tête de la Fondation qui porte son nom, le capitaine des Eperviers Sheyi Emmanuel Adébayor, poursuit ses actions humanitaires en faveur des plus défavorisés.

Il s’est rendu tour à tour à Kara et à Sokodé ; il est lundi à Kpalimé (120 km de Lomé).

La Fondation offre des vivres et des équipements à différentes associations et orphelinats et assure une prise en charge d’un certain nombre d’enfants sur plusieurs années.

Adébayor développe aussi un autre projet, celui d’ouvrir un centre de formation destiné aux jeunes footballeurs. Son idée est d’identifier de nouveaux talents susceptibles de prendre la relève

L’attaquant togolais affiche 18 ans de carrière au compteur. Il évolue actuellement en championnat turque au sein du club Besiktas Istanbul.