La compagnie Air France vient de lancer une nouvelle promo en classe Business entre Lomé et Paris.

L’aller-retour est à 1.799.000 Fcfa. Et plus on est nombreux à profiter de l’offre et moins le billet est cher. 3 passagers voyageant ensemble paieront chacun 1.199.000.

La promotion est valable du 2 novembre au 4 décembre 2017 pour un départ obligatoire entre le 17 décembre 2017 et 7 janvier 2018.

Renseignements sur le site de Air France