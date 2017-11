Air France a introduit son programme d’hiver depuis fin octobre. La compagnie propose deux vols non-stop entre Paris et Lomé (vendredi et dimanche) et 5 vols via Niamey (lundi, mardi mercredi, jeudi et samedi).

Ces horaires sont valables jusqu’au 23 mars 2018.

Si le vol direct prend à peine 6h, celui par le Niger est deux heures plus long.