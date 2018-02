Le Salon du mariage a ouvert ses portes vendredi au parc des expositions de Lomé (Togo 2000).

Pendant 3 jours, professionnels du secteur et futurs mariés pourront échanger et s’informer pour que la fête soit la plus belle.

De nombreux prestataires sont présents : couturiers, traiteurs, chausseurs, bijoutiers, fleuristes, DJ, conseillers conjugaux … c'est parfois utile !

La première édition avait été un succès.