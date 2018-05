Brussels Airlines enrichit son offre

Brussels Airlines poursuit son développement africain. La compagnie capte une partie du trafic en Afrique de l’Ouest et Centrale au grand dam des transporteurs historiques.

Davantage de fréquences, renforcement des capacités de son hub à l’aéroport de Bruxelles et tarifs attractifs sur son réseau international permettent à Brussels Airlines de devenir une compagnie qui compte sur le continent.

Elle vient de lancer une nouvelle offre sur sa classe économique au départ de Lomé. Trois types de tarifications et des options bagages, réservations de sièges disposant de plus d’espace pour les jambes et remboursements ou modifications sans frais.