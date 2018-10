Compétents et volontaires

Cinq cents nouveaux Togolais ont prêté serment mercredi à Lomé dans le cadre du volontariat national de compétence (VNC).

Ils seront affectés au sein d’établissements scolaires afin de participer à l’amélioration du système éducatif en milieu rural et zones semi-urbaines.

Ces volontaires sont qualifiés, essentiel pour participer à ce projet.

Au Togo, le volontariat se décline en fonction du profil et des besoins : pour les diplômés, les non-diplômés, les chômeurs, les séniors. Ils ont déployés dans le secteur public et privé et auprès des administrations ou des municipalités.

20.000 jeunes togolais ont participé depuis 2011 aux différents programmes initiés par l’Agence nationale du volontariat (ANVT).