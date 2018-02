Coup de frein à l'imprudence

580 personnes ont été tuées sur les routes en 2017, soit une hausse de plus de 10% par rapport à l’année précédente.

Dans ce contexte, l’Union nationale des transporteurs routiers du Togo (UNATROT) a décidé de lancer une campagne d’information et de sensibilisation sur l’ensemble du territoire.

‘Il faut sensibiliser les nôtres afin qu’ils comprennent la gravité de la situation. Il faut le respect des dispositions du code de la route et surtout ne conduire que si l’on a son permis de conduire. Sinon il ne sert à rien de sortir de la maison et ne plus revenir", a déclaré Mathias Hlomador, l’un des dirigeants de l’Union.

Les routiers ne sont pas les seuls responsables des accidents, mais les sinistres impliquant des camions sont très fréquents.

Mauvais entretien des poids lourds, imprudence, surcharge sont à l’origine des accidents de la route.