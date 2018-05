Début du ramadan demain

L’Union musulmane du Togo (UMT) a annoncé le début officiel du mois du ramadan le 17 mai.

Le ramadan, mois sacré de jeûne et de prières est l'un des cinq piliers de l'islam, avec la profession de foi, l'obligation de prier cinq fois par jour, l'aumône et le pèlerinage à La Mecque. Il représente, pour les musulmans, un mois de piété, de charité et de frugalité.

Durant cette période, qui dure 29 ou 30 jours, les croyants s'abstiennent de manger, de boire, de fumer et d'avoir des relations sexuelles du lever au coucher du soleil.

Ce jeûne est conçu comme un effort spirituel, une lutte contre la séduction des plaisirs terrestres. Mais, à l'heure de la rupture quotidienne du jeûne, des repas de fête rassemblent traditionnellement les familles et l'activité sociale est intense.

Le ramadan correspond au neuvième mois du calendrier de l'Hégire, auquel les musulmans se réfèrent pour leurs fêtes religieuses et qui s'appuie sur le cycle lunaire.

Ce calendrier compte onze jours de moins que le calendrier solaire et, pour cette raison, les dates de début et de fin du ramadan varient tous les ans.

Le premier jour est déterminé lors de la "nuit du doute" durant laquelle on observe l'apparition du premier quartier de la nouvelle lune, qui doit être visible à l'oeil nu et dûment constatée.