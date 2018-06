Les forces de sécurité ont participé mercredi à un exercice anti-terroriste à l’aéroport de Lomé afin de tester le dispositif mis en place sur ce site ultra-sensible.

Le scénario prévoyait l’identification et la destruction d’un engin explosif en zone de livraison des bagages, puis la neutralisation d’assaillants à l’extérieur de l’aérogare à la sortie des passagers.

L’OACI (Organisation de l'aviation civile internationale) recommande d’effectuer ces exercices une fois par an, mais les autorités togolaises envisagent une fréquence plus élevée, trois fois par an.

Damehame Yark, le ministre de la Sécurité, et Gnama Latta, le directeur général de l’ANAC (Agence nationale de l'aviation civile) ont suivi de bout en bout toute l'opération.