Qui sont les responsables des incendies criminels qui visent des mosquées de la capitale ?

Des déséquilibrés, des ennemis de l’islam, des provocateurs ?

Difficile de répondre pour le moment. La police poursuit ses investigations.

Une nouvelle mosquée a été incendiée dans la nuit de mardi à mercredi à Agoé.

Devant l’incompréhension des fidèles et la fureur de certains, le président de l’Union musulmane du Togo (UMT), Inoussa Bouraima, a appelé au calme.

‘C’est une provocation et quand on est provoqué, la réaction est toujours plus forte. Mais nous demandons aux nôtres de laisser le combat à Dieu’, a-t-il déclaré jeudi.

Les attaques contre des lieux de culte musulmans ont le mérite de renforcer la solidarité entre les différentes communautés vivant au Togo. Face à l’adversité, l’union fait la force.