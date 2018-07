Fusion dans l’humanitaire

L’ONG Plan International Togo est parvenue à mobiliser 8,3 milliards de Fcfa en 2017 afin d’aider près de 4.000 enfants en difficulté.

Son action porte en particulier sur la protection des droits des enfants et l’égalité pour les filles.

L’organisation veut développer ses activités et vient de fusionner avec BØRNEfonden, une ONG danoise qui est confrontée à des problèmes financiers depuis quelques mois dans les pays où elle est active : Bénin, Burkina Faso, Mali et Togo.

BØRNEfonden, grande organisation de développement, a beaucoup œuvré pour l’éducation, le développement de la petite enfance, et l’emploi des jeunes.

Au Togo l’action se concentrera désormais sur les compétences et les opportunités pour l’emploi des jeunes et l’entreprenariat, la santé sexuelle et reproductive des filles et des jeunes femmes, et la protection genre transformateur des enfants.

‘En mettant en commun nos forces, nous sommes convaincus que nous pouvons induire des changements concrets et durables pour les enfants et les jeunes à l’heure des objectifs pour le développement durable’, a indiqué Mohamed Bah, le représentant de Plan International au Togo

Plan International est présent dans 56 pays en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie.