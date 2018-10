Gares sauvages : les amendes vont tomber

Depuis des mois le message des pouvoirs publics est le même : les gares sauvages sont interdites le long des routes.

Taxis privés ou collectifs et minibus stationnent n’importe où et constituent une menace pour la sécurité des conducteurs et des passages.

Des gares routières, légales cette fois et protégées, existent à travers tout le pays, mais les professionnels des transports n’en ont cure.

Après avoir été sympas et fermé les yeux, les autorités ont décidé de sévir. Après une brève campagne de sensibilisation auprès les contrevenants, les amendes pleuvront très bientôt. C’est ce saison avec une météo maussade.