Houngbo à la sauce Poutine

Une Poutine et un bon café chez Tim Hortons. Pèlerinage obligé pour Gilbert Houngbo

‘Le Canada fait partie de moi même’, a confié mardi Gilbert Houngbo au Globe and Mail.

Le directeur général du FIDA (Fonds international de développement agricole) effectue cette semaine une visite au Canada. Un pays où il est arrivé à l’âge de 22 ans pour étudier à l’université de Quebec at Trois-Rivières.

Il a ensuite travaillé comme expert-comptable chez Price Waterhouse à Montréal avant d’entamer une carrière de haut fonctionnaire au sein des Nations Unies.

L’ancien Premier ministre togolais reste très lié au Canada.

Mais ce qui lui manque le plus, explique-t-il au Globe, c’est la Poutine. Impossible d’en trouver à Rome où il vit désormais.

La Poutine est un plat typiquement québécois très prisé en hiver par grand froid. Il a le mérite de bien caler les estomacs.

La Poutine est réalisée à partir de frites, de fromage ‘couic-couic’ (cheddar) et de sauce Poutine, un peu épicée, salée et non sucrée.

‘A chaque fois que je reviens au Canada, je ne manque jamais de commander une Poutine avec un bon café chez Tim Hortons (coffee shop réputé)’, déclare M. Houngbo au journal.