Les fidèles catholiques ont fêté dimanche la fête du Christ Roi qui clôt le cycle de l’année liturgique.

Toute l’année les chrétiens ont célébré les grands moments de la vie de Jésus. Lors du dernier dimanche de l’année, ils sont invités à se tourner vers le Christ roi de l’univers et juge de l’humanité. Le texte lu ce dimanche était celui du jugement dernier : "J’étais nu et tu m’as donné à manger, malade et tu es venu me voir…". Le royaume du Christ est donc avant tout un royaume d’amour.

A Lomé, le carrefour de Bè-Kpota a servi de point de départ commun pour les fidèles des églises de Bè et de Bè-Kpota.

La fête de Christ Roi permet aux fidèles catholiques de rendre grâce au Seigneur pour son œuvre salvatrice faite sur la croix en faveur de toute la création.