L’amour et l’église veulent de belles nappes sur leurs autels

Le désordre ne doit pas régner au sein de l’Eglise, a prévenu vendredi la conférence des évêques du Togo (CET).

La messe Chrismale qui a été célébrée à Kpalimé a été perturbée par certains prêtres.

Les différentes tentatives pour raisonner les ‘rebelles’ n’ont rien donné. Ces derniers ont fait part de leur amertume à travers des messages peu amen sur les réseaux sociaux.

‘Les évêques interpellent les prêtres et les personnes consacrées, qui se sont laissés aller ces derniers temps à des soupçons sur tel ou tel évêque, à vite se ressaisir et pour aider les autres fidèles, notamment les plus faibles, à garder la flamme de la foi en Jésus mort et ressuscité et vivant dans son Eglise’, invite un communiqué de la Conférence des Evêques.

L'église catholique est fragilisée par ce climat de défiance.