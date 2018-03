La Nouvelle Aquitaine en vedette à Lomé

L’opération ‘Goût de France’ a attiré mercredi soir de nombreux clients dans une dizaine de restaurants de la capitale qui avaient pour l’occasion concocté des menus d’exception.

La vocation de cet événement planétaire et annuel est de fêter la vitalité de la cuisine française et se fédérer autour de valeurs communes : le partage et le plaisir.

L’ambassade de France n’a pas en reste avec un cocktail organisé dans les jardins de la résidence avec le soutien des partenaires traditionnels comme Air France, Servair (catering aérien) et BB (brasserie).

A l’honneur pour cette édition 2018, la Nouvelle Aquitaine et ses spécialités : andouille béarnaise, enchaud périgourdin, foie gras, magret de canard, charcuterie … Le tout transporté en express par Air France.