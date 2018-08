La sécurité dans tous ses états

286 personnes sont mortes sur les routes togolaises de janvier à juin. 3.817 autres ont été blessées plus ou moins gravement.

Des chiffres en hausse par rapport au second semestre 2017.

63% des victimes sont des motocyclistes, indique la Sécurité routière.

Les accidents sont dus aux excès de vitesse, au manque d’entretien des véhicules et plus généralement au non respect du code de la route.

Le ministre de la Sécurité, Damehame Yark, a également fait le point sur les braquages, les vols à mains armée, les enlèvements, les meurtres, les lynchages, les cambriolages et les assassinats.

‘La hausse de la criminalité est toujours inquiétante. Ce qui nous rassure, c’est que le Togo occupe le 2e rang dans l’Uemoa en matière de sécurité des populations et de leurs biens’, a-t-il indiqué.