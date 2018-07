Le Togo prend les commandes

La réunion annuelle de l’ASECNA (Agence pour la sécurité de la navigation en Afrique et à Madagascar, 18 Etats membres dont la France) se déroule du 23 au 27 juillet à Lomé.

A l’issue des travaux, le Togo prendra la présidence du comité des ministres.

‘Le président Faure Gnassingbé a une double mission : non seulement il a été désigné comme champion du transport aérien en Afrique* par l’Union africaine, mais il sera aussi le champion de la sécurité aérienne. Le Togo va jouer un rôle important dans l’évolution de l’aviation civile sur le continent’, a déclaré lundi Mohamed Moussa, le directeur général de l’Asecna.

L’Agence a pour mission d’assurer la sûreté du transport dans l’espace aérien de ses Etats membres(*), soit une zone de 16 100 000 km2. Elle supervise 10 centres de contrôle régionaux, 57 tours de contrôle, 25 aéroports internationaux et 76 nationaux et régionaux. Elle est en outre chargée de la maintenance de l’ensemble des installations, le bureau de piste et d’information aéronautique, les services de sécurité incendie ou de prévisions météorologiques.

Depuis le début de l’année, l’organisme a assuré le guidage de 585 234 avions.

* L'UA a demandé au chef de l'Etat togolais de mettre en oeuvre le MUTAA (Marché unique du transport aérien africain). Un Open Sky africain