Le Togo se situe dans la bonne moyenne africaine

Comme chaque année, le cabinet de consulting international Mercer publie son classement annuel des villes où il fait bon vivre.

231 cités étudiées à la loupe, de la meilleure à la pire (Bagdad, Irak). Une étude complète publiée fin mars.

Concernant l’Afrique, on retrouve les grands classiques comme Port Louis, Durban, Le Cap et Johannesburg. Lomé n’est pas dans le top 100. La capitale togolaise se retrouve à la 206e place sur 231 (28e au niveau africain), inchangé par rapport à 2017. Pas si mal et beaucoup mieux que Bangui (230), Bamako (220), Niamey (218) ou Abidjan (208).

Ce classement annuel est avant tout destiné aux expatriés et s’appuie sur un certain nombre de critères précis comme le climat, la sécurité, la santé, les infrastructures, les sorties ou le climat des affaires.