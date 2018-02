Le corridor de tous les dangers

Contrôler et encadrer les enfants pour les mettre à l'abri des risques

L’Union européenne a accordé en juin 2017 un financement de 1,45 milliards de Fcfa pour le projet régional de protection des enfants migrants le long du corridor Abidjan-Lagos (CORAL).

Prévu pour une durée de trois ans (2017-2020) dans cinq pays le long du corridor ( Bénin, Côte d’ivoire, Nigéria, Ghana et Togo), CORAL vise à améliorer la protection des enfants migrants et favoriser leur accès à des opportunités de développement tout en les mettant à l’abri des dangers de la traite, de la violence, de la délinquance et des abus sexuels.

25 localités sont concernées dont 4 pour le Togo, Lomé, Aného, Vogan et Kévé. 5.000 enfants en seront bénéficiaires.

Cette initiative intervient au moment où l’on constate une augmentation significative des migrants et des déplacements d’enfants et de leurs familles sur cet axe.

CORAL est un moyen d’accompagner les gouvernements de la région dans la mise en œuvre d’actions visant à apporter une réponse à la problématique de la mobilité des enfants.

Le projet comporte trois axes, le renforcement des mécanismes de protection communautaire, un meilleur encadrement institutionnel, local national et transnational et une meilleure coordination des services de la protection de l’enfance.

L’ONG 'Terre des Hommes' accompagne le projet.

Afin de rendre CORAL plus efficace, des réunions régulières sont organisées entre pays du corridor.

Celle ouverte mercredi à Lomé concerne la sécurité transfrontalière entre le Togo et le Ghana. Y prennent part des gardes frontières, des leaders communautaires et des représentants d’association.

‘Cette rencontre permet d'initier des actions concertées pour la création d'un environnement sûr et protecteur de l'enfant’, explique Yawo Etse, le chef de bureau de Terre des hommes pour le Togo.