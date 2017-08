Le message de Marie

Les chrétiens du Togo célèbrent mardi l’Assomption, la montée de Marie au ciel.

La journée est fériée. Administration, bureaux et commerces sont fermés.

Lors de la messe dite ce jour à la paroisse d’Amoutivé (centre-ville de Lomé), le vicaire Gervais Akakpo a appelé les fidèles à la culture de la paix, du vivre ensemble et surtout à être à l’écoute de Dieu.

"Nous devons être les messagers de Dieu et être attentifs à sa volonté. Marie est un bon exemple que nous devons suivre. Elle a écouté le message du Saint Esprit et par elle, est née celui qui est venu sauver le monde et qui nous a ramené à la vie, a déclaré l’homme d’église.