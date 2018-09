Les Togolais se mettent au rickshaw

Un Tuk-Tuk fabriqué en Inde. Economique et pratique

Le modèle vient d’Inde, de Chine, de Thaïlande (Tuk-Tuk) et d’Indonésie. Il a de plus en plus d’adeptes au Togo.

Il s’agit du fameux rickshaw, le tricycle à moteur qui peut transporter des passagers ou des marchandises.

Les motos-pousse, fabriqués en Inde et en Chine, sont construits à partir d'une motocyclette ou d'un Vespa; le moteur est un deux temps en général.

En pratique, la construction de ces engins fait maintenant l'objet d'une conception spécifique et leur production est industrialisée. La plupart des autorickshaws sont équipés d'une carrosserie sans portes avec pare-brise et toit.

Face à l’ampleur du phénomène, la Direction à l'orientation du secteur informel (DOSI) a encouragé la création d’un syndicat national des conducteurs de tricycles.

Elle a fait mieux en proposant 150 rickshaw à des artisans qui pourront ainsi exercer le métier de taxi.

Ces machines sont fournies sur la base du ‘work and pay’, c’est à dire que les conducteurs rembourseront progressivement sur la base de 20.000 Fcfa par semaine.