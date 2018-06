Les dernières technologies pour éviter des drames

Renforcer la sécurité en mer et dans l'air

Le Togo et Thales Alenia Space viennent de signer un contrat pour la fourniture d’une station sol destinée à des applications de recherche et sauvetage des personnes en détresse et utilisant la composante satellitaire, celle de Galileo en particulier.

Selon le communiqué publié par Thales Alenia Space, la station se compose d’une antenne à formation de faisceaux compacte, d’un centre de contrôle MCC (Mission Control Center) dédié à la gestion et à la diffusion des alertes et d’un Centre de coordination des Secours (RCC, Rescue Coordination Center) assurant l’interface avec les systèmes existants en local ou dans les pays voisins (pompiers, armée, gardes côtes …).

Cette station détectera et localisera tout signal de détresse déclenché par un bateau, un avion ou un porteur sur terre et contribuera ainsi au renforcement de la sécurité des biens et des personnes.

Cette technologie permettra au Togo d’assurer la réception des signaux de détresse Search And Rescue (SAR) sur une zone de plus de 3000 km de rayon, couvrant ainsi tout le golfe de Guinée, et au-delà.

Depuis plus de quarante ans, Thales Alenia Space conçoit, intègre, teste, exploite et livre des systèmes spatiaux innovants pour répondre aux besoins en terme de télécommunications, de navigation, d’observation de la Terre et de gestion de l’environnement, d’exploration, de science et d’infrastructures orbitales.